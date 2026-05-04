È stata pubblicata la nuova raccolta intitolata “Animals Against The Wall–A Tribute To Pink Floyd Volume II”, che comprende cover di brani tratti da due album della band britannica. La compilation è stata rilasciata dall’etichetta Lemon, una divisione della Cherry Red Records. Il disco rende omaggio ai lavori di David Gilmour e ai suoi compagni di band.

Si intitola Animals Against The Wall–A Tribute To Pink Floyd Volume II, è la nuova raccolta di cover tratte da due album del gruppo britannico ed è appena stata pubblicata per l’etichetta discografica Lemon della Cherry Red Records. Il cofanetto si compone di tre CD, nei quali una serie di artisti rock reinterpreta i celebri dischi Animals (1977) e The Wall (1979). Tra gli artisti che hanno partecipato ci sono Ian Anderson, Rick Wakeman, Steve Howe, Chris Squire, Alan White, Keith Emerson, Robby Krieger, Al Di Meola, Arthur Brown, Billy Cobham, Vinnie Moore, Graham Bonnet, John Wetton, Adrian Belew, Glenn Hughes e Tommy Shaw. Filo conduttore del progetto è il periodo in cui la scrittura di Roger Waters e il contributo musicale di David Gilmour si intrecciavano ancora, dando vita a una sperimentazione continua.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È uscita “Animals Against The Wall–A Tribute To Pink Floyd Volume II”, la nuova raccolta dedicata a David Gilmour e soci

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