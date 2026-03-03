Francesco Mottola del Firenze Triathlon è campione del Mondo Winter Triathlon

Firenze, 3 marzo 2026 – I Campionati del Mondo di Winter Triathlon - multidisciplina composta da 3 frazioni di 3 sport diversi tutti da svolgere sulla neve: Corsa, Mountain Bike e sci di fondo, tutte in continuità - si sono svolti a Padula dal 27 febbraio al 1 marzo e hanno visto brillare i colori del Firenze Triathlon, con la vittoria di Francesco Mottola. Paratleta che gareggia nella categoria PTS5, Mottola si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo Winter Triathlon nella sua categoria, conducendo una gara tutta in testa sin dai primi passi della corsa. "Un risultato che ripaga di tutti i mesi di preparazione invernale - ha...