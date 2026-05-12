Trevisani sul Milan | L’allenatore non ci sta capendo niente senza Modric è finito

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di Pressing per commentare il finale di stagione del Milan guidato da Allegri. Ha affermato che l'allenatore sembra avere difficoltà a gestire la squadra e ha sottolineato che senza Modric il club sembra aver perso i punti di riferimento fondamentali. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale del team e sulle conseguenze di alcune assenze chiave.

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Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, presente negli studi di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sulla 36^ giornata di Serie A. Tra le varie dichiarazioni, il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul Milan di Massimiliano Allegri. Nella serata di ieri, infatti, i rossoneri sono usciti sconfitti da San Siro: la Dea è riuscita ad abbattere il Diavolo, conquistando 3 punti importantissimi in chiave Europa. Attualmente, Massimiliano Allegri e la sua squadra sono a serio rischio: per centrare la qualificazione in Europa, il Milan necessita di ben 6 punti. Che vuol dire? Nelle ultime due partite di campionato, devono arrivare due vittorie, una in trasferta e una in casa, altrimenti sarà fallimento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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