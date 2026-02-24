Milan Trevisani | Campionato finito al 75% che però non è 100% Se l’Inter vince contro il Bodo …

Riccardo Trevisani sostiene che il campionato sia ormai deciso al 75%, ma non totalmente scontato. La sua analisi deriva dal recente andamento delle squadre e dalla possibile svolta in caso di vittoria dell’Inter contro il Bodo. Durante il podcast 'Fontana di Trevi', ha spiegato che, se l’Inter riuscisse a sconfiggere l’avversario europeo, potrebbe riaprire la corsa al titolo. La situazione resta aperta, anche se il traguardo sembra ormai vicino.

Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto. L'Inter, con 10 punti di vantaggio, ha tutti i presupposti per veleggiare tranquillamente verso il titolo. A meno di clamorosi ribaltoni o di un crollo improvviso dei nerazzurri, la corsa al tricolore potrebbe essere già ai titoli di coda. Proprio in merito alla lotta scudetto si è espresso anche il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi', podcast di Cronache di Spogliatoio. LEGGI ANCHE: Milan, visibile l'involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

