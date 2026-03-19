Gravina inarrivabile | il problema è Open Var non gli arbitri che non ci stano capendo niente dall’inizio del campionato

Il presidente della FIGC ha commentato durante il consiglio federale le questioni legate agli arbitri, sottolineando che il problema principale riguarda Open Var e non gli ufficiali di gara. Ha anche menzionato alcune novità in fase di sviluppo, senza entrare in dettagli specifici. Le dichiarazioni sono state fatte a margine dell'incontro, focalizzandosi sugli aspetti tecnici e organizzativi legati al sistema arbitrale.

Il presidente Figc Gabriele Gravina ha parlato a margine del consiglio federale delle questioni arbitrali, la messa in onda di Open Var e alcune novità in via di sviluppo. Sempre più un mito il presidente della Federcalcio che vuol risolvere il problema arbitrale eliminando Open Var. Semplicemente meraviglioso. Le parole di Gravina. “ Ho voluto analizzare con molta attenzione le fibrillazioni all’interno dell’Aia (Associazione arbitri italiani) e alcune tensioni che stavano generando commenti e prestazioni tecniche. L’inibizione del presidente dell’Aia che come sapete ha avuto la conferma il 23 febbraio. L’altra criticità ha riguardato Open Var, che si sta prestando ad alcune speculazioni inopportune. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina inarrivabile: il problema è Open Var, non gli arbitri che non ci stano capendo niente dall’inizio del campionato Articoli correlati Gravina: "Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremo""Intorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato". Leggi anche: Open Var non serve a niente, gli arbitri si ribellano alle pagelle tv. Basta audio, l’anno prossimo non ci sarà più Tutto quello che riguarda Gravina inarrivabile il problema è Open... Gravina: Open VAR si presta a speculazioni. Prossimo anno vogliamo professionismo arbitriA margine del consiglio federale odierno, il presidente Gabriele Gravina ha parlato anche della questione arbitri, con alcune novità in via di. tuttomercatoweb.com Gravina: «Open VAR? Valuteremo il suo futuro. Ogni tanto leggo polemiche, capisco i tifosi»Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affrontato il tema arbitri durante la conferenza stampa del Premio Bearzot. Le dichiarazioni Durante la conferenza stampa del Premio Bearzot, il president ... cagliarinews24.com