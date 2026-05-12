A Trento, il monumento dedicato a Nettuno è stato illuminato di viola per sensibilizzare sulla fibromialgia, una condizione nota come malattia invisibile. Questa patologia viene definita tale perché i pazienti non mostrano segni evidenti durante gli esami medici. La fibromialgia colpisce soprattutto le donne adulte, influenzando spesso la loro vita quotidiana in modo significativo. La scelta di illuminare l monumento mira a portare attenzione sulla difficoltà di riconoscere questa malattia.

?? Punti chiave Perché la fibromialgia viene definita una malattia invisibile dai medici? Come influisce questa patologia sulla vita quotidiana delle donne adulte? Chi sono i soggetti che stanno guidando questa campagna a Trento? Quali sono le difficoltà principali per ottenere una diagnosi certa??? In Breve Patologia colpisce tra 2 e 3 milioni di persone in Italia. Iniziativa promossa dall'Aisf con partecipazione ufficiale del Comune di Trento. Illuminazione prevista anche per il ledwall de .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento: il Nettuno si tinge di viola contro il dolore invisibile

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