Il Nettuno si tinge di giallo per la giornata della consapevolezza sull’endometriosi
Sabato 28 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale della Consapevolezza sull’Endometriosi, la fontana del Nettuno a Piazza Duomo a Trento sarà illuminata di giallo. La cerimonia si svolgerà in serata e l’illuminazione durerà fino a sera. L’evento coinvolge l’illuminazione della fontana come simbolo di sensibilizzazione sulla patologia.
L’iniziativa, promossa dall’associazione Alice, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di informarsi su questa patologia molto diffusa ma ancora poco conosciuta, cronica, invalidante e priva di cura Nella serata di sabato 28 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale della Consapevolezza sull’Endometriosi, la fontana del Nettuno di Piazza Duomo a Trento sarà illuminata di giallo. Inoltre, un messaggio sul tema verrà proiettato sul ledwall dell’ostello Giovane Europa, in via Torre Vanga. L’iniziativa, promossa da ALICE (Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi), mira a sensibilizzare la... 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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