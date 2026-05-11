Il Nettuno si illumina di viola | Trento accende l’attenzione sulla fibromialgia
Martedì sera, il centro di una città del Nord Italia si tingerà di viola per sensibilizzare sulla fibromialgia. L'evento coinvolge l'illuminazione di un monumento simbolico, attirando l'attenzione sulla malattia cronica che provoca dolori diffusi e affaticamento. La scelta del colore viola rappresenta il supporto e la consapevolezza, portando alla luce un problema spesso poco visibile nella società.
Martedì sera il cuore di Trento si colorerà di viola per dare voce a una malattia spesso invisibile, ma capace di cambiare profondamente la vita di chi ne soffre. In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la fontana del Nettuno in piazza Duomo verrà illuminata con il colore simbolo.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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