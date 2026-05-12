Feltrinelli apre a Trento la sua prima libreria | inaugurazione il 19 maggio con Irvine Welsh

Feltrinelli apre la sua prima libreria a Trento, con un'inaugurazione prevista per il 19 maggio alle 18 in Piazza Santa Maria Maggiore. La libreria si trova in una delle piazze più rappresentative del centro storico, nota anche per essere legata alla storia del Concilio di Trento. L'apertura segna un nuovo punto di riferimento culturale per la città, con un evento che vedrà la partecipazione dell'autore Irvine Welsh.

Feltrinelli apre per la prima volta a Trento. L’inaugurazione della nuova libreria è fissata per il 19 maggio alle 18 in Piazza Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi più significativi del centro storico cittadino e legato alla storia del Concilio di Trento.A inaugurare ufficialmente il nuovo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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