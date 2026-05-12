In Trentino, un branco di lupi ha causato la morte di 58 animali tra ovini e caprini. Le recinzioni installate nella zona di Comano Terme non sono riuscite a fermare gli attacchi del gruppo. Le modalità con cui i lupi uccidono numerosi animali nello stesso momento sono ancora oggetto di analisi. La presenza di questi predatori sta provocando preoccupazione tra gli allevatori locali.

? Domande chiave Perché le recinzioni non hanno fermato il branco a Comano Terme?. Come fanno i lupi a uccidere così tanti animali contemporaneamente?. Quali sono le cause dei decessi dei tre lupi rinvenuti?. Perché le protezioni elettriche non hanno salvato gli apiari dai plantigradi?.? In Breve Dieci episodi di predazione documentati ad aprile tra pecore, capre, asini e pony.. Tre lupi morti rinvenuti a San Martino di Castrozza, Vigo Lomaso e Contà.. Orsi hanno colpito pollai e otto arnie prive di protezione nei frutteti.. Avvistati il 24 aprile i primi cuccioli d'orso nati nel corso del 2024.. Un branco di lupi ha causato la morte o il ferimento di 58 animali tra ovini e caprini a Comano Terme durante il mese di aprile, evidenziando una stagione di forti predazioni in Trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, lupi in frenesia: 58 animali tra ovini e caprini colpiti

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