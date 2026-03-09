Lupi in Trentino | sette episodi di predazioni e sei incidenti in un mese

Nel mese di febbraio, la Provincia di Trento ha registrato sette episodi di predazioni e sei incidenti legati ai grandi carnivori presenti sul territorio. Durante questo periodo si è anche verificato un incontro ravvicinato con un animale selvatico. I dati sono stati raccolti nel report mensile “Grandi carnivori in Trentino”, che monitora l’attività di orsi e lupi nella regione.

Per quanto riguarda le predazioni, il documento sottolinea che solo in due casi erano presenti le recinzioni elettrificate funzionanti. In un caso è stata riscontrata la presenza di una recinzione non funzionante mentre negli altri quattro casi o non c’erano recinzioni o queste non erano idonee a prevenire gli attacchi. Questi episodi si sono verificati a Madruzzo, Roncegno Terme, Vigolo Baselga, Tenno, Lardaro, Cavedine e Garniga Terme. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, sei sono i lupi investiti da veicoli nel corso del mese: a Pieve di Bono, a Sant’Antonio di Mavignola, ad Avio, a Saone, a Tremalzo di Ledro e a Massimeno. Di questi, quattro esemplari (due maschi e due femmine) hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

