Trentino | crescono gli infermieri ma l’età avanzata crea allarme

In Trentino, il numero di infermieri è in aumento, ma l’età avanzata di molti professionisti solleva preoccupazioni. Con circa 2.000 uscite previste nel prossimo periodo, la regione si trova di fronte alla sfida di coprire questi vuoti, mentre molti infermieri scelgono di lasciare il settore pubblico per quello privato. La situazione richiede attenzione per garantire continuità nei servizi sanitari.

? Domande chiave Come farà la sanità trentina a coprire 2.000 uscite imminenti?. Perché molti infermieri stanno abbandonando il servizio pubblico per il privato?. Chi potrà sostituire la massa critica di esperti in pensione?. Come influirà la fuga verso Bolzano sulla tenuta dei servizi locali?.? In Breve 4.648 iscritti all'albo con 83% di componente femminile in Trentino.. 41% degli infermieri ha un'età compresa tra i 46 e i 60 anni.. Previste 2.000 uscite dal servizio nei prossimi 15 anni per pensionamenti.. Libera professione in crescita del 38% tra il 2020 e il 2025.. A Rovereto, durante la celebrazione della Giornata dell’Infermiere, il presidente di Opi Trento Daniel Pedrotti ha evidenziato come la sanità trentina si giochi la sua tenuta sulla capacità di creare un sistema integrato basato sulla responsabilità condivisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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