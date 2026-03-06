Non solo Frecciarossa e Italo | arriva in Italia il treno alta velocità a due piani

In Italia arriva un nuovo treno ad alta velocità a due piani, oltre ai già presenti Frecciarossa di Trenitalia e Italo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato l'ingresso di Sncf Voyageurs, il colosso francese del Tgv, nel settore ferroviario nazionale. Questo permette a un nuovo attore di competere nel mercato dei treni veloci.

Entra in gioco Tgv con un piano che prevede 15 treni di nuova generazione "in grado di accogliere un numero maggiore di viaggiatori" I Frecciarossa di Trenitalia e Italo non saranno più gli unici treni ad alta velocità in Italia. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha dato il via libera all'ingresso sul mercato di Sncf Voyageurs, il gigante francese del Tgv che andrà a rompere l'attuale duopolio aumentando ulteriormente la concorrenza. La decisione, spiega l'autorità garante, è stata presa nell'ambito di un'istruttoria per accertare un presunto abuso di "posizione dominante" e "segna un passaggio decisivo per il mercato ferroviario alta velocità". 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Alta velocità, pronto il terzo operatore: Sncf porta in Italia i treni a due pianiL’alta velocità ferroviaria italiana si prepara a cambiare volto: con il via libera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvicina...

Non solo Frecciarossa e Italo: arriva in Italia il treno alta velocità a due pianiEntra in gioco Tgv con un piano che prevede 15 treni di nuova generazione in grado di accogliere un numero maggiore di viaggiatori ... milanotoday.it

