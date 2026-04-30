finale coppa italia frecciarossa primo evento in italia con accesso tecnologia nfc

All’Olimpico si è svolto il primo evento in Italia con accesso tramite tecnologia NFC. Per l’incontro tra Inter e Lazio, i tifosi hanno potuto entrare nello stadio usando semplicemente il loro smartphone, senza bisogno di biglietti cartacei o QR code. Questa novità rappresenta il debutto ufficiale del sistema contactless per l’ingresso agli eventi sportivi nel paese.

All’Olimpico debutta il sistema contactless: ingresso con smartphone senza QR o ticket fisici per Inter-Lazio. Questa innovazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Vivaticket, partner ufficiale di ticketing dell’evento, nell’ambito di un’iniziativa congiunta volta a promuovere la digitalizzazione degli eventi sportivi. Questo sistema “contactless” rappresenta un’evoluzione significativa nell’accesso ai grandi eventi sportivi, migliorando la fluidità di ingresso del pubblico e offrendo un’esperienza più rapida, comoda e sicura per i tifosi. “Per la prima volta in un grande evento in Italia, alla...🔗 Leggi su Digital-news.it

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