Treni estate da incubo in Friuli | chiudono tre linee ferroviarie
Nella regione Friuli Venezia Giulia, l’estate porta con sé chiusure di tre linee ferroviarie a causa di lavori programmati. L’operatore ferroviario ha comunicato che tra maggio e agosto si registreranno interruzioni su diverse tratte sia regionali che internazionali, causando modifiche ai collegamenti e alle partenze dei treni. La situazione interessa un’ampia gamma di servizi ferroviari, con ripercussioni sulla mobilità dei passeggeri durante i mesi più caldi dell’anno.
Nuova estate di lavori sulle ferrovie del Friuli Venezia Giulia. Dopo i cantieri degli ultimi mesi, Rfi ha annunciato una nuova serie di interruzioni che interesseranno diverse tratte regionali e internazionali tra maggio e agosto, con ripercussioni sulla circolazione dei treni e servizi.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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