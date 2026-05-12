Treni estate da incubo in Friuli | chiudono tre linee ferroviarie

Nella regione Friuli Venezia Giulia, l’estate porta con sé chiusure di tre linee ferroviarie a causa di lavori programmati. L’operatore ferroviario ha comunicato che tra maggio e agosto si registreranno interruzioni su diverse tratte sia regionali che internazionali, causando modifiche ai collegamenti e alle partenze dei treni. La situazione interessa un’ampia gamma di servizi ferroviari, con ripercussioni sulla mobilità dei passeggeri durante i mesi più caldi dell’anno.

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