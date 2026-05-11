Nell’estate del 2026, diverse linee ferroviarie della Lombardia saranno interessate da interventi di manutenzione e miglioramento. I cantieri coinvolgeranno varie tratte della regione e si estenderanno per diversi mesi, con fasi che includeranno lavori di riparazione, potenziamento e rinnovo delle infrastrutture. La pianificazione prevede l’interruzione temporanea di alcune corse e l’attivazione di servizi sostitutivi durante i periodi di intervento.

Milano, 11 maggio 2026 – Estate di lavori sulla rete ferroviaria lombarda. Gli interventi in programma su un sistema che integra linee ad alta velocità, linee convenzionali, collegamenti regionali e suburbani e connessioni strategiche con aeroporti e poli logistici sono stati illustrati questa mattina dall'amministratore delegato (e direttore generale) di Rfi Aldo Isi. Le attività sono state organizzate nei periodi di minor traffico, quando scuole e parte degli uffici sono chiusi, nella speranza di ridurre, almeno di un po’, i disagi per i viaggiatori. Questo approccio, dicono sempre da Rfi, consente di eseguire più interventi simultaneamente, ottimizzando le risorse e riducendo l'impatto sulla circolazione nel lungo periodo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Linee ferroviarie lombarde: tutti i cantieri dell’estate 2026. Durata, tratte coinvolte, fasi degli interventi

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