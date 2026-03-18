Riattivazione delle linee ferroviarie Commissione bussa all’assessore

La Commissione Intercomunale per il ripristino della ferrovia storica Volterra – Pisa via Collesalvetti ha ripreso le discussioni sulla riattivazione delle linee ferroviarie, nonostante alcuni ritardi accumulati nel corso dei mesi. La commissione è stata creata a febbraio 2025 e ora continua il suo lavoro, ascoltando l’assessore coinvolto nel progetto.

Il lavoro della Commissione Intercomunale per il ripristino della ferrovia storica Volterra – Pisa via Collesalvetti, nata nel febbraio 2025, va avanti, malgrado alcuni ritardi. "Siamo in attesa di essere ricevuti dal nuovo assessore ai trasporti, Boni, per rappresentargli la ferma volontà dei tredici Comuni, di cui Pisa, Cecina e Volterra sono i capofila, che hanno sottoscritto nel gennaio 2025 il Protocollo di intesa, di ripristinare il collegamento ferroviario storico diretto fra Volterra e Pisa via Collesalvetti", scrive la Commissione comitato. "Ricorderemo al nuovo assessore che per il ripristino della tratta è in corso la pratica... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riattivazione delle linee ferroviarie. Commissione bussa all’assessore Articoli correlati Leggi anche: Trasporti, Trenitalia e Rfi interrogati in commissione sui problemi irrisolti delle linee ferroviarie torinesi Treni, Viminale: “49 attacchi a linee ferroviarie nel 2025”“In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riattivazione delle linee ferroviarie... Discussioni sull' argomento Riattivazione delle linee ferroviarie. Commissione bussa all’assessore; Il rilancio della Sacile-Gemona è la chiave dello sviluppo; Bologna-Portomaggiore, la linea ferroviaria verso il completamento; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze. Linee ferroviarie, controlli rafforzati per prevenire eventuali sabotaggiSono diversi i presunti sabotaggi che si sono registrati negli ultimi giorni ai danni delle linee ferroviarie tra Bologna, Milano e Roma, primi tra tutti quelli in concomitanza con l’inizio del Giochi ... ilrestodelcarlino.it Respinto il ricorso di Roy Dolce, 52 anni, che chiedeva la riattivazione del profilo sul sito internet - facebook.com facebook Its Turismo sportivo, i consiglieri: "La Provincia sta lavorando alla riattivazione" - x.com