Ritardi sui treni regionali Salerno-Napoli | Mezz'ora di attesa per lo scambio rotto la rabbia dei pendolari

I treni regionali tra Salerno e Napoli stanno accumulando ritardi a causa di un guasto a uno scambio. I pendolari segnalano attese di circa trenta minuti per lo scambio rotto, generando disagio e frustrazione tra chi si sposta quotidianamente sulla tratta. La situazione ha attirato l’attenzione di associazioni di consumatori, che sottolineano la frequenza di questi problemi.