Ritardi sui treni regionali Salerno-Napoli | Mezz'ora di attesa per lo scambio rotto la rabbia dei pendolari
I treni regionali tra Salerno e Napoli stanno accumulando ritardi a causa di un guasto a uno scambio. I pendolari segnalano attese di circa trenta minuti per lo scambio rotto, generando disagio e frustrazione tra chi si sposta quotidianamente sulla tratta. La situazione ha attirato l’attenzione di associazioni di consumatori, che sottolineano la frequenza di questi problemi.
Si guasta uno scambio, treni regionali in ritardo tra Napoli e Salerno. Federconsumatori: "Troppi guasti di questo tipo, intervenga Trenitalia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Treni bloccati per il terremoto in Romagna: ritardi di oltre un'ora per Alta Velocità, Intercity e RegionaliLa circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete...
Cavi elettrici sui binari, disagi e ritardi dei treni: coinvolti Alta velocità, Intercity e Regionali Tempo di lettura: < 1 minuto Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando, dalla tarda mattinata di oggi, sulla linea adriatica tra...
