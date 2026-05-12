Trekking dei Fiori Gentili e Sapori del Cilento | al via le esperienze e i laboratori sul territorio

Tutto pronto per "Trekking dei Fiori Gentili e Sapori del Cilento", un’iniziativa gratuita che fonde natura, cultura e tradizioni gastronomiche, organizzata dal Comune di San Mauro Cilento, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Velini e Velinia Hub. Partono, dunque, i laboratori operativi sul.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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