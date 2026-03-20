L’Alta Badia offre una stagione ricca di attività che spaziano dallo sci ai trekking, combinando paesaggi mozzafiato con sapori autentici delle tradizioni ladine. La zona si presenta come una meta ideale per chi cerca esperienze sportive e culturali in un ambiente naturale unico, dove le Dolomiti si ergono come sfondo maestoso. Qui, le giornate si susseguono tra avventure all’aria aperta e momenti di scoperta gastronomica.

di Chiara Giacobelli L’Alta Badia non è soltanto un punto sulla mappa geografica dell’Alto Adige, bensì una dichiarazione d’intenti per chiunque consideri lo sci una forma d’arte dinamica; un distretto dove la verticalità delle Dolomiti incontra una cultura dell’accoglienza straordinaria. Incastonata in un anfiteatro di roccia che il mondo ci invidia, questa valle ladina si conferma per la stagione 2026 l’epicentro gravitazionale di un lifestyle alpino che fonde benessere, sport e relax. Il sipario sulla stagione invernale si chiuderà il 7 aprile, lasciando quindi agli appassionati una finestra temporale ancora generosa per esplorare un network costituito da 130 chilometri di piste perfettamente battute, servite da 53 impianti di risalita all’avanguardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alta Badia, stagione infinita. Sci, sapori autentici e trekking. Esperienze ladine da sogno

Articoli correlati

Un viaggio nei sapori autentici della provincia dello Hunan a MilanoMao Hunan, in via Porro Lambertenghi, si nasconde in una zona semi-periferica, lontana dai circuiti turistici, ma proprio questa posizione appartata...

Cosa si mangia il Martedì Grasso in Puglia: sapori autentici tra tradizione e festaTra fritti dorati, dolci di Carnevale e piatti della tradizione, il Martedì Grasso in Puglia è un’esplosione di sapori che celebra l’abbondanza e la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alta Badia

Alta Badia, stagione infinita. Sci, sapori autentici e trekking. Esperienze ladine da sognodi Chiara Giacobelli L’Alta Badia non è soltanto un punto sulla mappa geografica dell’Alto Adige, bensì una dichiarazione d’intenti per ... quotidiano.net

Diretta slalom Alta Badia/ Timon Haugan ha vinto, Italia nelle retrovie! (CdM sci, oggi 23 dicembre 2024)Diretta slalom Alta Badia streaming video Rai 2: Timon Haugan vincitore della gara sulla Gran Risa per la Coppa del Mondo di sci, oggi 23 dicembre 2024 Timon Haugan ha vinto lo slalom in Alta Badia ed ... ilsussidiario.net