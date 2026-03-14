Lunedì 16 marzo è iniziato il progetto “Ci Sei – Cilento InternoSalerno – Esperienze d’Impresa”, dedicato ai giovani che vogliono scoprire opportunità di avviare una nuova attività o valorizzare le vocazioni economiche del territorio cilentano. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in esperienze pratiche e approfondimenti sul mondo dell’imprenditoria locale, con l’obiettivo di stimolare l’interesse verso l’autoimprenditorialità nella zona.

Al via, lunedì 16 marzo, le attività del progetto “Ci Sei– Cilento InternoSalerno – Esperienze d’Impresa”, iniziativa rivolta ai giovani interessati a esplorare opportunità legate alla creazione di nuove attività e alla valorizzazione delle vocazioni economiche del territorio. Il progetto rientra nell’Avviso pubblico “Giovani e Impresa – II Edizione” promosso da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di orientare i giovani verso la cultura d’impresa e favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Nel Cilento parte “CI SEI – Esperienze d’Impresa” per giovani e autoimprenditorialitàPrenderanno il via lunedì 16 marzo le attività del progetto “CI SEI – Cilento Interno/Salerno – Esperienze d’Impresa”, iniziativa rivolta ai giovani...

Vacanze outdoor 2026: sei esperienze indimenticabiliNel 2026 chi programma una fuga non cerca più solo una destinazione, ma un’avventura che sorprende e resta nel cuore.

Una raccolta di contenuti su Giovani e autoimprenditorialità in...

Temi più discussi: Giovani e autoimprenditorialità: in Cilento al via Ci Sei – Esperienze d’Impresa; Lavoro, dalla sicurezza all’autoimprenditorialità. Con Mirai la Regione scommette sui giovani; Progetto di auto imprenditorialità per giovani autistici, due bar a Messina e Santa Teresa Riva; Regione Calabria rilancia il progetto Mirai per avvicinare gli studenti alle politiche del lavoro e dell'autoimprenditorialità.

Messina: al via il progetto Interpares per giovani con autismoHa preso il via, con il primo ciclo di lezioni, il primo corso di autoimprenditorialità per i ragazzi con sindrome ... 98zero.com

Nel Cilento parte CI SEI – Esperienze d’Impresa per giovani e autoimprenditorialitàPrenderanno il via lunedì 16 marzo le attività del progetto CI SEI – Cilento Interno/Salerno – Esperienze d’Impresa, iniziativa rivolta ai giovani ... zon.it

FoggiaToday. . La lezione di legalità per scuotere i giovani Studenti a confronto con l'associazione 'I Ragazzi di Via D'Amelio' https://cityne.ws/ezYJM - facebook.com facebook

Al Bioparco di Roma sono arrivati 4 giovani lupi grigi eurasiatici, due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata, che provengono dallo Zoo di Berna. Ad aprile compiranno un anno e sono in ottime condizioni di salute. Info ow.ly/ZerG50Yto x.com