Trecciaiole 130 anni dallo sciopero È ancora ’una storia di dignità’

A 130 anni dallo sciopero delle trecciaiole, le comunità di Signa, Scandicci e Lastra a Signa si riuniscono per ricordare uno degli eventi più significativi tra le prime grandi mobilitazioni femminili in Italia. La data segna un momento storico in cui le lavoratrici hanno manifestato per i propri diritti, mantenendo viva la memoria di quella protesta. L'evento viene celebrato come parte della storia locale e come testimonianza di una lotta per la dignità.

A 130 anni dallo sciopero delle trecciaiole, Signa, Scandicci e Lastra a Signa si uniscono nel ricordo di una delle prime grandi mobilitazioni femminili organizzate in Italia. È stato presentato ieri "Una storia di dignità", cartellone promosso dalle amministrazioni comunali insieme all’Associazione Museo della Paglia Domenico Michelacci e alla Proloco della Piana-Badia a Settimo, in occasione dell’anniversario. Tra il 16 e il 20 maggio 1896, le trecciaiole della paglia, attive tra Brozzi, Signa e la Piana, si ribellarono a un drastico abbattimento dei salari. "Quella di cui parliamo è una storia che ha segnato tutta la Piana e, in particolare, Signa – ha sottolineato Claudia Sereni, sindaca di Scandicci e consigliera metropolitana – una storia di dignità che richiama valori e diritti di cui continuiamo a discutere ancora oggi".🔗 Leggi su Lanazione.it

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