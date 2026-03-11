Premio Stella Palermo | la banca con 130 anni di storia

Durante una cerimonia a Villa Igiea Rocco Forte Hotels, è stato consegnato il premio Stella di Palermo 2026 a Salvatore Saporito, presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo – San Michele. La banca, nata 130 anni fa, ha visto premiato il suo rappresentante in un evento dedicato ai riconoscimenti. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa.

Salvatore Saporito, presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo – San Michele, è stato insignito del riconoscimento Stella di Palermo 2026 durante la cerimonia tenutasi a Villa Igiea Rocco Forte Hotels. L’onorificenza, consegnata dall’Assessore Regionale al Bilancio Alessandro Dagnino, premia il radicamento dell’istituto nelle comunità locali e il sostegno all’inclusione sociale. Il riconoscimento nella cornice palermitana. La serata si è svolta presso Villa Igiea Rocco Forte Hotels, una location che ha fornito lo scenario ideale per celebrare le eccellenze del capoluogo siciliano. Il premio Stella di Palermo 2026 non è un semplice atto formale, ma un tributo specifico rivolto a chi dimostra impegno concreto nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

