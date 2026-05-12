A Trecastelli si svolge un evento dedicato a Giuliano De Minicis, riconosciuto per il suo contributo nel campo della grafica. La cerimonia mette in evidenza come ha trasformato il suo lavoro in un progetto di utilità sociale. Durante la giornata vengono anche illustrati i rapporti tra il Museo Nori De’ Nobili e Bruxelles, collegamenti che hanno coinvolto l’artista nel corso della sua carriera.

? Punti chiave Come ha trasformato la grafica in un progetto di utilità sociale?. Quale legame ha creato tra il Museo Nori De’ Nobili e Bruxelles?. Perché l'amministrazione comunale ha voluto celebrare ufficialmente questo anniversario?. In che modo il lavoro di Dmp Concept ha cambiato Trecastelli?.? In Breve Fondatore di Dmp Concept, operò nel campo della comunicazione e grafica professionale.. Collaborò alla valorizzazione del Museo Nori De’ Nobili attraverso progetti di allestimento.. Curò nel 2005 la progettazione grafica di un'esposizione per il Parlamento Europeo di Bruxelles.. Il sindaco Marco Sebastianelli e la giunta comunale guidano la commemorazione ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trecastelli onora Giuliano De Minicis: un lascito creativo eterno

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