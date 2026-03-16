Roma il ricordo eterno di Giuliano Taccola | la tragedia del 16 Marzo 1969

A Roma si ricorda ancora Giuliano Taccola, scomparso in un incidente il 16 marzo 1969. Quel giorno, la tragedia ha colpito la comunità sportiva e non solo, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva. La sua morte ha lasciato un vuoto che ancora si avverte tra appassionati e familiari. La memoria di Taccola si mantiene viva attraverso testimonianze e ricordi condivisi.

I ricordi – nel calcio come nella vita – sono frammenti di passato che sopravvivono al tempo e continuano ad influenzare il presente. Nel cuore di ogni tifoso romanista, di frammenti ce ne sono a centinaia. Alcuni dolci, altri amari. Ma quando si parla di un calciatore della Roma scomparso con la maglia giallorossa addosso, il cuore si stringe più del solito. Infatti, ogni volta che viene pronunciato il nome di Giuliano Taccola, un padre o un nonno non possono fare a meno di dire al proprio figlio o al proprio nipote: “ quello è stato un grande attaccante della Roma degli anni sessanta “. Gli esordi e l’arrivo alla Roma di Giuliano Taccola. Giuliano Taccola nasce il 28 giugno 1943 a Uliveto Terme, in provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il ricordo eterno di Giuliano Taccola: la tragedia del 16 Marzo 1969 Articoli correlati Giorno del ricordo, la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo, cronache di una pulizia etnicaDal confine nord-orientale, cronache di una pulizia etnica a danno della popolazione italiana. Giorno del ricordo delle foibe, la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo, cronache di una pulizia etnicaDal confine nord-orientale, cronache di una pulizia etnica a danno della popolazione italiana.