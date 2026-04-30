Arte e cultura a Trecastelli | il Museo Nori De’ Nobili apre il 1° maggio

Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli sarà aperto il primo maggio, con orario dalle 17 alle 19.30. Durante l’apertura, sono previste visite guidate gratuite e l’esposizione dedicata ai libri-oggetto realizzati dall’artista Rosella Quintini. L’inaugurazione coincide con la Festa dei Lavoratori e rappresenta un’occasione per visitare le collezioni e le mostre temporanee presenti nel museo.

?? Cosa sapere Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli apre il 1° maggio dalle 17 alle 19.30. L'iniziativa offre visite guidate gratuite e la mostra sui libri-oggetto di Rosella Quintini. Venerdì 1° maggio 2026, dalle ore 17 alle 19.30, il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli aprirà le porte al pubblico per una giornata dedicata alla celebrazione della Festa dei Lavoratori attraverso l'arte e la cultura locale. La ricorrenza del primo maggio si trasforma in un appuntamento di riflessione est .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte e cultura a Trecastelli: il Museo Nori De’ Nobili apre il 1° maggio Notizie correlate Il maggio del Museo dell’Arte della Lana prende il via tra feste, visite e laboratoriArezzo, 29 aprile 2026 – Tradizione, cultura e creatività unite in un ciclo di iniziative al Museo dell’Arte della Lana di Stia. Fast News Platform “L’Approfondimento”. Il programma fino all’8 maggio: ospiti d’eccellenza e dibattiti su cultura, arte e scienzaIn diretta ogni venerdì dalle 19:30 alle 20:30 su Fast News Platform il format culturale “L’Approfondimento”, dedicato all’attualità, all’analisi dei... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Trecastelli: il Museo Nori De' Nobili aperto il 1° Maggio. Museo Marabini-Martac, a Mentone il nuovo punto di riferimento europeo per l’arte e la culturaCon una concezione espositiva innovativa, e con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento europeo per l’arte e la cultura, il nuovo Museo Marabini-Martac apre i suoi spazi inaugurando la mostra ... exibart.com Museo Nori De’ Nobili, l’universo femminile secondo la FiorentinoGrande successo di pubblico al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli per l’inaugurazione della mostra ‘Antropologia della fragilità’ di Silvia Fiorentino. Residenti e visitatori, ma anche artisti e ... ilrestodelcarlino.it