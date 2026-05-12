Tre nuovi sacerdoti per la diocesi di Arezzo

Domenica 28 giugno 2026 si è celebrata una cerimonia nella diocesi di Arezzo per l’ordinazione di tre seminaristi al sacerdozio. La festa si è svolta in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, con la partecipazione di numerosi fedeli e familiari. I tre giovani hanno pronunciato il loro voto davanti al vescovo durante la messa, concludendo così il loro percorso di formazione religiosa.

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Grande festa in diocesi domenica 28 giugno 2026, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, per l’ordinazione presbiterale di tre seminaristi che concludono il loro percorso formativo pronunciando il loro «sì» al Signore.L’appuntamento è alle 18 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, dove.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diocesi di Arezzo: la nuova mappa tra 8 vicariati e nuovi economi? Cosa sapere Migliavacca riorganizza la Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro con 8 nuovi vicariati territoriali. Diocesi: dove andranno i sacerdoti appena nominatiIncarichi per i nuovi sei sacerdoti ordinati dal vescovo Franco Giulio Brambilla meno di un mese fa. Argomenti più discussi: Due nuovi sacerdoti nel paese delle vocazioni: ecco chi sono; Nati all'estero, conservatori: l'identikit dei nuovi preti racconta dove sta andando la Chiesa degli Stati Uniti; Papa Leone XIV ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari per Roma; Pecorino Romano, tre borse di studio per formare i manager della filiera: il Consorzio investe oltre 70mila euro. Su cosa può predicare un sacerdote per l'omelia? reddit Eucaristia : riflessioni personali per la giornata delle vocazioni , fatte cinque anni fa. Eucaristia dal greco Eukarizo, significa il buon ringraziamento , il grande ringraziamento. Il memoriale di Gesu’ Cristo , il memoriale della sua morte e risurrezione ,il sacrificio x.com Grande festa nella Diocesi, già celebrate le prime messeDorgali A Dorgali continua a battere forte il cuore delle vocazioni sacerdotali. La Diocesi di Nuoro, guidata dal vescovo Antonello Mura, da domenica 3 maggio si è arricchita di tre nuovi sacerdoti. lanuovasardegna.it