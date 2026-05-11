Diocesi | dove andranno i sacerdoti appena nominati

Quattro sacerdoti sono stati assegnati a parrocchie della diocesi, mentre altri due svolgeranno incarichi speciali all’interno dell’ente. La nomina è stata comunicata dal vicario generale, monsignor Fausto Cossalter, meno di un mese dopo l’ordinazione da parte del vescovo Franco Giulio Brambilla. Le nuove assegnazioni riguardano diverse zone della diocesi e sono state rese note ufficialmente nelle ultime settimane.

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