Diocesi | dove andranno i sacerdoti appena nominati
Quattro sacerdoti sono stati assegnati a parrocchie della diocesi, mentre altri due svolgeranno incarichi speciali all’interno dell’ente. La nomina è stata comunicata dal vicario generale, monsignor Fausto Cossalter, meno di un mese dopo l’ordinazione da parte del vescovo Franco Giulio Brambilla. Le nuove assegnazioni riguardano diverse zone della diocesi e sono state rese note ufficialmente nelle ultime settimane.
Incarichi per i nuovi sei sacerdoti ordinati dal vescovo Franco Giulio Brambilla meno di un mese fa. A dare la comunicazione ufficiale è stato il vicario generale monsignor Fausto Cossalter.Dove vanno i nuovi pretiDon Francesco David sarà a Cameri e sostituirà don Samuele Bracca, scelto come.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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