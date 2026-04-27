La Diocesi di Arezzo ha annunciato una riorganizzazione che prevede la creazione di otto nuovi vicariati territoriali. La modifica, approvata dal vescovo, riguarda anche la nomina di nuovi economi che andranno a supportare le attività amministrative. La mappa rinnovata mira a migliorare la gestione delle diverse zone della diocesi e a rafforzare i servizi alle comunità locali. La riorganizzazione entrerà in vigore nei prossimi mesi.

? Cosa sapere Migliavacca riorganizza la Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro con 8 nuovi vicariati territoriali.. Francesco Veltroni assume l'incarico di economo per gestire le risorse dell'Istituto diocesano.. Monsignor Andrea Migliavacca ha avviato una profonda ristrutturazione della Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, segnando un cambiamento radicale nelle dinamiche territoriali a partire dalla fine del 2022. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e il brusio del mattino, si percepisce che le carte bollate che girano in curia non sono semplici fogli, ma pezzi di vita che cambiano il volto delle nostre parrocchie. La nuova geografia della diocesi si è infatti riorganizzata attorno a 8 vicariati, ognuno con la sua guida dedicata, per rispondere meglio alle necessità dei borghi e delle strade che li collegano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diocesi di Arezzo: la nuova mappa tra 8 vicariati e nuovi economi

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