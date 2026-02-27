La street artist Laika, arrivata via mare da Barcellona, ha realizzato un nuovo intervento nel centro di Sanremo intitolato

La street artist arriva via mare da Barcellona per lanciare un messaggio di pace. L'installazione dedicata ai bambini palestinesi si lega alla canzone Stella stellina di Ermal Meta (askanews) — La street artist Laika ha svelato nel centro di Sanremo il suo nuovo intervento intitolato Come le farfalle: un poster che raffigura una bambina con una bambola e ali di farfalla, simbolo delle vittime più fragili del conflitto. Un'azione che è anche un omaggio al brano Stella stellina di Ermal Meta. «Scelgo il luogo dove c'è più rumore per rompere il silenzio su Gaza. Non è politica, è umanità», ha dichiarato l'artista.

© Iodonna.it - Dietro quest'opera c'è la firma di Laika, la street artist arrivata via mare da Barcellona per rompere il silenzio proprio dove c'è più rumore

“Grazie Ermal Meta per rompere il silenzio”: la street artist e la sua opera Laila, "Come le farfalle" e le parole per il cantautore di "Stella Stellina"La street artist Laika è molto impegnata nella solidarietà a Gaza e più in generale alla Palestina.

Olimpiadi 2026, a Roma spunta opera della street artist Laika contro l’IceAlla vigilia della giornata di apertura delle Olimpiadi 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria...

