Tre giorni di lavori per il ripristino della pavimentazione | scattano chiusure e divieti di sosta

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 13 maggio a venerdì 15, in piazza Amati e nel primo tratto di via Castelvecchio a Savignano sul Rubicone, si svolgeranno lavori di ripristino della pavimentazione in pietra. Durante questo periodo saranno in vigore chiusure al traffico e divieti di sosta nelle zone interessate. L’intervento durerà tre giorni e coinvolgerà le aree interessate dal cantiere.

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Sono programmati da mercoledì 13 maggio a venerdì 15 lavori di ripristino della pavimentazione in pietra di Piazza Amati e del primo tratto di via Castelvecchio a Savignano sul Rubicone. Per consentire lo svolgimento degli interventi di manutenzione, la piazza e il tratto di strada interessato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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