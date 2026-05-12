Tre giorni di lavori per il ripristino della pavimentazione | scattano chiusure e divieti di sosta

Da mercoledì 13 maggio a venerdì 15, in piazza Amati e nel primo tratto di via Castelvecchio a Savignano sul Rubicone, si svolgeranno lavori di ripristino della pavimentazione in pietra. Durante questo periodo saranno in vigore chiusure al traffico e divieti di sosta nelle zone interessate. L’intervento durerà tre giorni e coinvolgerà le aree interessate dal cantiere.

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