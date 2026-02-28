A piazza Vittoria sono stati installati cartelli temporanei di divieto di sosta, segnando l'inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica. I cartelli indicano chiaramente le aree interessate e sono stati posti in vista delle operazioni che prenderanno il via a breve. L'intervento, annunciato nelle scorse settimane, sta per essere avviato ufficialmente.

In piazza Vittoria sono comparsi i cartelli di divieto di sosta temporanei. È il segnale che l'intervento annunciato negli scorsi giorni sta per entrare nella fase operativa. I pannelli indicano che a partire dal 3 marzo alle ore 8.30 sarà vietata la sosta nell'area compresa tra via Giulini e via.

Capodanno in Piazza della Libertà, rivoluzione traffico: ecco le strade chiuse e i divieti di sostaLa città di Salerno si prepara al grande evento di fine anno in Piazza della Libertà.

Rifacimento della pavimentazione in betonella, scattano i divieti in via CavourLavori di rifacimento della porzione di pavimentazione carrabile in betonella in via Cavour a Pescara.

Rivoluzione di piazza Vittoria, ci siamo: scattano i divieti di sosta per il rifacimento della segnaletica

Como, piazza Vittoria cambia volto: via i parcheggi auto, arrivano solo stalli moto e stop al transitoNuova ordinanza della polizia locale dopo la delibera della giunta Rapinese. Nel pieno delle polemiche sulla sosta, si ridisegna un altro pezzo di centro città ... quicomo.it

