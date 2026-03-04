Lavori di ripristino della pavimentazione stradale senso unico alternato in via Violone di Gattolino

È stata emessa un’ordinanza che introduce un senso unico alternato in via Violone di Gattolino. La modifica alla circolazione è prevista per permettere i lavori di ripristino della pavimentazione stradale. L’intervento si svolge in un tratto specifico della strada e resterà in vigore fino al termine dei lavori. La regolamentazione riguarda esclusivamente questa fase di intervento.

È stata emanata un’ordinanza che dispone una modifica temporanea alla circolazione in via Violone di Gattolino, al fine di consentire lo svolgimento in piena sicurezza dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale. L’intervento, programmato anche a seguito di segnalazioni e richieste da parte di residenti con disabilità, prevede operazioni di fresatura, posa del binder e realizzazione del tappeto d’usura, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e prevenire incidenti o danni a persone e cose. Nel dettaglio, dalla mattinata di oggi, martedì 4 marzo, al pomeriggio del 6 marzo, nel tratto compreso tra il civico 3587 e il civico 3417, sarà istituito temporaneamente un senso unico alternato regolato da movieri eo impianto semaforico, in base alle esigenze del cantiere e della ditta Sear Costruzioni Stradali S. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Galleria Monte Cigno, senso unico alternato per ripristino dell’illuminazioneTempo di lettura: < 1 minutoIl Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento ing.

Ripristino dei guardrail incidentati: senso unico alternato e limite a 30 su alcune StataliÈ già entrata in vigore ed è valida fino al 12 marzo l’ordinanza dell’Anas che istituisce su una serie di strade statali il senso unico alternato e...

Tutto quello che riguarda Lavori di

Temi più discussi: Loggiato Cappuccini ed ex Falegnameria: lunedì i lavori di ripristino. Cambia la viabilità in via Mazzini. A Estensi il ponte bailey è stato messo in sicurezza; Lavori di asfaltatura da lunedì 9 a giovedì 11 marzo; Al via lunedì 2 marzo i lavori di ripristino di via Dell'Orso a San Pietro in Trento. Le modifiche alla viabilità; Vinovo, modifiche alla viabilità per lavori di ripristino stradale.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Dell’Orso a San Pietro in TrentoLunedì 2 marzo inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Dell’Orso, da vicolo Malagola a via Roncalceci. ravenna24ore.it

Lavori di riqualificazione delle aiuole di ingresso al casello A1 di AttiglianoNewTuscia – TERNI – Sono iniziati ad Attigliano i lavori di ripristino delle aiuole spartitraffico e di sistemazione dell’intersezione in prossimità dello svincolo della A1 lungo la Sp 11 Todi–Orte. newtuscia.it

Svelata l'area-concerti al Duca d'Aosta: una superficie pari a 12 campi di calcio. Lavori verso il traguardo del 30 marzo, nonostante il maltempo. facebook

3/3/26. I lavori di riqualificazione di Fondamenta Lombardo sono ormai alle battute finali. Un intervento imponente che ha visto il rifacimento integrale di una delle arterie storiche di Chioggia, restituendo decoro e sicurezza a un’area da decenni trascurata (v.F x.com