In Italia, una sentenza della Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto legalmente un bambino con una madre e due padri, suscitando discussioni pubbliche e politiche. La decisione riguarda il riconoscimento di tre genitori, due dei quali sono uomini, rispettando le norme italiane, anche se questa situazione non corrisponde a un utero in affitto. La sentenza ha alimentato il dibattito sul modello familiare e sui limiti delle leggi attuali.

La Corte d’Appello di Bari riconosce mamma e due papà: scontro politico sul nuovo modello familiare. Un bambino con una madre e due padri riconosciuti legalmente anche in Italia. È la decisione destinata a far discutere emessa dalla Corte d’Appello di Bari che, con una sentenza passata in giudicato, ha disposto la trascrizione all’anagrafe italiana dell’atto di nascita di un minore nato in Germania quasi cinque anni fa. Secondo molti osservatori si tratta di una decisione storica perché, per la prima volta nel nostro Paese, viene riconosciuta ufficialmente una genitorialità condivisa tra tre persone: la madre biologica, il padre biologico e il marito di quest’ultimo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tre genitori riconosciuti in Italia, la sentenza fa discutere: ‘Non è utero in affitto’

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