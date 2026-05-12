Il primo bambino con tre genitori riconosciuti in Italia | perché i giudici hanno dato l’ok all’adozione di una coppia di padri e una madre

In Italia, è stato riconosciuto legalmente per la prima volta un bambino con tre genitori: la madre biologica e due padri che si occupano di lui fin dalla nascita. I giudici hanno approvato l’adozione e il riconoscimento, consentendo a questa famiglia di essere ufficialmente riconosciuta dal sistema legale. La decisione rappresenta un cambiamento nel quadro giuridico relativo alle famiglie con più di due genitori.

Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto legalmente un bambino con tre genitori: la madre biologica e due papà che lo crescono da quando è nato. A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. «È una sentenza che dà tutela a nuove forme di genitorialità condivisa, offrendo la possibilità di riconoscere un modello di co-genitorialità allargata, diverso da quello della coppia sia tradizionale che omogenitoriale, ma che non è in contrasto né con la normativa italiana né con il superiore interesse del minore» dice al Corriere della Sera, Pasqua Manfredi, l’avvocata dell’associazione per i diritti lgbtq+ Rete Lenford che ha assistito i due padri.🔗 Leggi su Open.online

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