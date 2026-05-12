Tre auto coinvolte in un incidente stradale nella galleria Monte Pergola | l' intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente all’interno della Galleria Monte Pergola, situata sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno nel comune di Solofra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, che hanno gestito la situazione e lavorato per mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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