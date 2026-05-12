Tre auto coinvolte in un incidente stradale nella galleria Monte Pergola | l' intervento dei Vigili del Fuoco

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente all’interno della Galleria Monte Pergola, situata sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno nel comune di Solofra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, che hanno gestito la situazione e lavorato per mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Monte Pergola, sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra.I Vigili del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Incidente nella Galleria Monte Pergola: tre feriti sul raccordo Avellino-SalernoTempo di lettura: 2 minutiPaura nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, all’interno della Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo...

Autostrade, auto in fiamme all’interno della galleria Petraro: intervento dei vigili del fuocoMomenti di paura nel pomeriggio lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la galleria...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web