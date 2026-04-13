Autostrade auto in fiamme all’interno della galleria Petraro | intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio sull’autostrada A20 Messina-Palermo si sono verificati momenti di preoccupazione quando un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Petraro, vicino all’uscita di Brolo in direzione Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a feriti o cause dell’incendio.

Momenti di paura nel pomeriggio lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la galleria Petraro, in prossimità dell’uscita di Brolo in direzione Palermo.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il veicolo avrebbe.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Narni (Terni), auto in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco Terni, auto in fiamme in zona Valleantica: intervento dei Vigili del FuocoIl conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme Attimi di...