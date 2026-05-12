In cinque giorni sono stati eseguiti tre arresti nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Rimini. La polizia ha fermato il 40enne, già coinvolto in precedenti vicende legate a violazioni del divieto di avvicinamento nei confronti della madre anziana. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi ripetuti legati a comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ancora un arresto a Rimini per il 40enne riminese già finito più volte nei guai per le violazioni del divieto di avvicinamento nei confronti dell’anziana madre. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare con obbligo di mantenersi a distanza dalla donna e controllato tramite braccialetto elettronico, è stato arrestato per la terza volta nel giro di cinque giorni dai carabinieri della compagnia di Rimini. La nuova violazione è avvenuta nel pomeriggio di sabato. Intorno alle 15.30 il sistema di monitoraggio collegato al dispositivo elettronico ha inviato un nuovo allarme alla centrale operativa dell’Arma, segnalando la presenza del 40enne all’interno della zona vietata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre arresti in cinque giorni per un 40enne

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RAPINA 5 NEGOZI IN 3 GIORNI, ARRESTATO 48ENNE

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