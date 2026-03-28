Durante un intervento di cinque giorni, le forze dell'ordine hanno controllato circa mille persone nel territorio della provincia, di cui oltre 200 di origine straniera. Sono state effettuate numerose verifiche, con alcuni soggetti arrestati, altri denunciati e quattro stranieri espulsi. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo rafforzate dal Questore in vista delle festività pasquali.

Il bilancio della Questura di Parma in occasione delle festività pasquali, eseguite le ordinanze di custodia in carcere per un 39enne e un 30enne che bivaccava in viale Bottego Nel corso dei controlli sono stati denunciati tre soggetti stranieri, tutti regolari sul territorio nazionale, per furto con destrezza, evasione e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di una tentata rapina aggravata ai danni di un cittadino pakistano. Anche la Squadra Mobile della Questura di Parma nei giorni scorsi ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 39... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - In cinque giorni la polizia controlla quasi mille persone: arresti, denunce e 4 stranieri espulsi

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