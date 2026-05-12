Travolge un carabiniere con l' e-bike per scappare | morsi e calci per scappare e nascondere la droga

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver travolto con un'e-bike un carabiniere durante un tentativo di fuga. Durante l’episodio, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti e ha morso un altro operatore nel tentativo di sfuggire e nascondere della droga. L'individuo è stato comunque fermato e portato in caserma. L’intera vicenda si è svolta in un contesto di intervento di pubblica sicurezza.

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Avrebbe travolto un carabiniere con l'e-bike, ingaggiato con lui una colluttazione e morso un altro operatore, ma è finito comunque in manette. Era la serata di sabato 9 maggio ed i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona stavano svolgendo uno dei consueti servizi di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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