Travolge un carabiniere con l' e-bike per scappare | morsi e calci per scappare e nascondere la droga

Un uomo è stato arrestato dopo aver travolto con un'e-bike un carabiniere durante un tentativo di fuga. Durante l’episodio, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti e ha morso un altro operatore nel tentativo di sfuggire e nascondere della droga. L'individuo è stato comunque fermato e portato in caserma. L’intera vicenda si è svolta in un contesto di intervento di pubblica sicurezza.

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