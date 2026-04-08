Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi, in provincia di Varese, dopo una fuga durata diverse settimane. Era ricercato dopo essere riuscito a scappare dalla struttura di detenzione durante il fine settimana di Pasqua. Durante un tentativo di fuga a bordo di una Fiat 500 rubata, un carabiniere è rimasto ferito mentre cercava di bloccare il veicolo. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore.

È stato catturato e arrestato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage dei fornai, Elia Del Grade arrestato a Varese su Fiat 500 rubata, ferito carabiniere durante manovra per scappare

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Fine della fuga: catturato Elia Del Grande, il killer della “strage dei fornai”. Era alla guida di un auto rubata in un cimiteroFine della fuga per il super evaso Elia Del Grande, che per la seconda volta era riuscito a far perdere le sue tracce scappando a Pasqua da Alba.

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; La storia di Elia Del Grande, il killer della ‘strage dei fornai’: dal massacro della famiglia alle due fughe; Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella strage dei fornai; Elia Del Grande è evaso di nuovo: il killer della strage dei fornai è in fuga – Ricerche in tutta Italia.

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