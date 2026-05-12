Nella zona di Traversara l’argine è crollato di nuovo, causando un’esondazione. Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati per la gestione del rischio idraulico. Il crollo si è verificato nello stesso punto in cui era già successo nel 2023, facendo scattare le indagini delle autorità competenti. Attualmente si stanno analizzando le responsabilità e le cause del ripetersi di questo incidente.

? Punti chiave Perché l'argine è crollato proprio nello stesso punto nel 2023?. Chi sono i dieci indagati per la gestione del rischio idraulico?. Come influirà il contributo di 2200 euro sulla scelta di delocalizzare?. Quando inizieranno finalmente i lavori del cantiere unico per le macerie?.? In Breve Procura di Ravenna chiede rinvio a giudizio per 10 tra tecnici e dirigenti.. Cantiere unico per la gestione macerie previsto entro il mese di giugno.. Contributo per delocalizzazione fissato a 2200 euro al metro quadro dalla Regione.. Residenti Piera Alboni e Vanda Francesconi segnalano inefficacia opere post maggio 2023.. Il 18 settembre 2024 l’esondazione del fiume Lamone a Traversara ha sventrato intere abitazioni, lasciando tra le macerie oggetti quotidiani e il senso di una comunità ferita che oggi attende risposte concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traversara, l’argine cede di nuovo: 10 indagati per l’esondazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alluvione a Traversara: “Processatene 10”. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazioneRavenna, 29 marzo 2026 – La richiesta di rinvio a giudizio per i primi dieci indagati ha raggiunto l’ufficio gup.

Un milione e mezzo per l’Agna. Nuovo intervento sull’argineLa Regione Toscana ha stanziato un milione e mezzo di euro per un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sull’argine del torrente Agna.