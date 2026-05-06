La Regione Toscana ha approvato uno stanziamento di un milione e mezzo di euro destinato a un intervento di manutenzione straordinaria sull’argine del torrente Agna. L’obiettivo è rafforzare la struttura e garantire la sicurezza dell’area. L’intervento riguarda specificamente il consolidamento dell’argine e la prevenzione di eventuali criticità legate alle piene. La cifra sarà utilizzata per lavori di ristrutturazione e miglioramento della tenuta dell’argine.

La Regione Toscana ha stanziato un milione e mezzo di euro per un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sull’ argine del torrente Agna. Si tratta di un’opera di rafforzamento dell’argine in un tratto in cui ancora non è stata fatta, cioè tra il punto in cui è avvenuta la rottura nel novembre del 2023 e il punto più a valle, davanti all’ingresso dell’inceneritore, dove avvenne uno smottamento della parte esterna dell’argine nel marzo del 2025. In entrambi i tratti interessati dalla rottura e dallo smottamento furono eseguiti lavori di ripristino e di consolidamento in somma urgenza. Restava da completare il rafforzamento arginale nel segmento rimanente ed è a questo che è indirizzato il finanziamento di un milione e mezzo deciso dalla regione Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un milione e mezzo per l’Agna. Nuovo intervento sull’argine

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