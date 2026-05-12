Trasportavano rifiuti edili senza autorizzazione | sequestrato mezzo dopo un incidente

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incidente stradale avvenuto a Medicina, nel Bolognese, i carabinieri del nucleo forestale di Imola hanno scoperto un veicolo che trasportava rifiuti edili senza autorizzazione. Il mezzo è stato sequestrato sul posto e sono state denunciate due persone coinvolte nel trasporto illecito di rifiuti speciali. L’incidente ha portato alla luce questa attività non autorizzata e ha dato avvio a ulteriori verifiche.

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Un incidente stradale ha portato alla scoperta di un trasporto illecito di rifiuti edili. È successo a Medicina, nel Bolognese, dove i carabinieri del nucleo forestale di Imola hanno sequestrato un automezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e denunciato due uomini.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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