Trasportavano rifiuti edili senza autorizzazione | sequestrato mezzo dopo un incidente

Durante un incidente stradale avvenuto a Medicina, nel Bolognese, i carabinieri del nucleo forestale di Imola hanno scoperto un veicolo che trasportava rifiuti edili senza autorizzazione. Il mezzo è stato sequestrato sul posto e sono state denunciate due persone coinvolte nel trasporto illecito di rifiuti speciali. L’incidente ha portato alla luce questa attività non autorizzata e ha dato avvio a ulteriori verifiche.

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