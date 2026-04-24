A Giugliano, un uomo di 65 anni è stato denunciato per aver trasportato illegalmente rifiuti edili. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno sequestrato il suo autocarro, sospettato di essere impiegato in attività non autorizzate. Le autorità continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori irregolarità legate allo smaltimento dei rifiuti e tutelare l’ambiente locale.

L’operazione è scattata nel corso di un’attività di controllo di secondo livello lungo via Domitiana, dove due equipaggi della Locale hanno fermato un Fiat Iveco con telone verde che copriva l’intero cassone. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un 65enne del posto, stava trasportando rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili senza alcuna autorizzazione e senza essere iscritto all’albo dei gestori ambientali. Per l’uomo è scattata la denuncia per illecito smaltimento di rifiuti, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro preventivo e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rifiuti edili trasportati illegalmente: denunciato 65enne, sequestrato autocarro

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