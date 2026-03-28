Un autocarro carico di rifiuti senza il formulario previsto è stato fermato a Monza, in piazzale Virgilio. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno notato il veicolo che, a occhio, trasportava un carico superiore a quanto consentito. L'automezzo è stato sequestrato e il conducente denunciato per violazioni delle norme sul trasporto di rifiuti.

Hanno visto un autocarro nella zona di piazzale Virgilio a Monza con un carico che ad occhio sembrava eccessivo. Quindi hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. E lì sono venute fuori le magagne che hanno portato, nella giornata di ieri, 27 marzo, a denunciare il conducente del mezzo e al sequestro del veicolo da parte della polizia locale. Intorno alle 16 del 27 marzo, il conducente del mezzo stava percorrendo con un autocarro carico oltremodo la zona di piazzale Virgilio. Nel vano di trasporto c’era un po’ di tutto, materiali edili mescolati tra cemento mattoni ceramiche scarti di legno e materiale plastico. Una volta fermato, per capire se era effettivamente troppo carico, il veicolo è stato preliminarmente trasportato in pesa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - In giro per Monza con l'autocarro zeppo di rifiuti senza formulario: denunciato e mezzo sequestrato

Articoli correlati

Leggi anche: Monza, fermato autocarro carico di rifiuti edili: scattano denuncia e sequestro del mezzo

Fermati per le vie di Monza con un autocarro pieno di rifiuti e senza permessi: denunciatiGiravano per le vie di Monza con l'autocarro pieno di rifiuti ma non avevano il permesso di trasportarli.

Una raccolta di contenuti su In giro per Monza con l'autocarro zeppo...

Discussioni sull' argomento Monza, operazione antidroga: 13 misure cautelari in Brianza; Musei civici Casa degli Umiliati; Per i tifosi il Gran Premio di Monza è il migliore d’Europa; Monza ridisegna il futuro degli autobus: ecco tutte le novità nel piano di bacino.

In giro per Monza con l'autocarro zeppo di rifiuti senza formulario: denunciato e mezzo sequestratoHanno visto un autocarro nella zona di piazzale Virgilio a Monza con un carico che ad occhio sembrava eccessivo. Quindi hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. E lì sono venute fuori le magagne ch ... monzatoday.it

LAST MINUTE DEL SABATO SERA Pochi e bellissimi PizzAut Monza 11 posti ore 19.11 6 posti ore 19.46 5 posti ore 20.21 9 posti ore 21.08 PizzAut Cassina 5 posti ore 19.10 7 posti ore 21.09 Prenota nei commenti o su www.thefork.it - facebook.com facebook

Sound, Style & Performance CUPRA & SEAT Experience a Monza presso Lombarda Motori Tra luxury vibes, emozioni e sound energy. Felice di aver portato il mio DJ set in un contesto così esclusivo e all’avanguardia. Luxury & Fashion DJ @cu x.com