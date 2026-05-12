Il vescovo della diocesi di Crema ha annunciato una serie di trasferimenti e nomine di parroci, dovuti alla scadenza di mandati o al pensionamento di alcuni sacerdoti. Le decisioni riguardano diverse parrocchie della diocesi e sono state comunicate ufficialmente questa settimana. Queste scelte fanno parte di un aggiornamento del personale ecclesiastico locale. Nessun dettaglio sui nomi dei sacerdoti coinvolti è stato reso pubblico.

Crema – Il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha fatto nuove nomine di parroci per scadenza dei mandati o per pensionamento di alcuni sacerdoti. L’annuncio è arrivato domenica, poco prima di mezzogiorno e nessuno, al di fuori della Curia, era informato, anche se ci si attendevano alcune nomine, visto il pensionamento di due parroci e la regola dei nove anni di residenza in una parrocchia (che vale per molti, ma non per tutti). Ecco il quadro generale diffuso dalla Curia. Don Luigi Agazzi, finora parroco di San Benedetto e San Pietro in Crema, è nominato parroco di Capralba e di Farinate, nell’Unità pastorale San Carlo Acutis, mentre don...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasferimenti e nomine, rivoluzione nella Diocesi di Crema: gli annunci del vescovo Gianotti

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