diocesi ecco le nomine del vescovo migliavacca per i gruppi scout

La Diocesi ha annunciato ufficialmente le nomine del vescovo Andrea Migliavacca relative all'Associazione guide e scout italiani e ai diversi gruppi scout della zona. Le nomine riguardano incarichi di responsabilità all’interno delle organizzazioni scout, senza specificare nomi o dettagli sui ruoli assegnati. Le comunicazioni sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale della Diocesi.

La Diocesi ha ufficializzato le nomine del vescovo Andrea Migliavacca riguardanti l'Associazione guide e scout italiani e i vari gruppi scout. È la conferma della grande attenzione riservata dal vescovo al movimento scout, anche in funzione del suo ruolo di assistente regionale Agesci. Movimento che conserva una grande capillarità all'interno della Diocesi, con gruppi attivi sia in città che nelle vallate.L'elenco degli assistenti ecclesiasticiDon Nicholas Spertilli Raffaelli, classe 1995, nato a Le Poggiola, ordinato sacerdote a giugno 2025 - Zona di Arezzo, in sostituzione di don Giovanni Ferrari, e Gruppo Scout Arezzo 2Don... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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