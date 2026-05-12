Trappeto sul lungomare della Cimmarita sorgerà un nuovo resort 5 stelle | previsti 80 posti di lavoro

A Trappeto, sul lungomare della Ciammarita, si sta pianificando la costruzione di un nuovo resort di categoria cinque stelle. La struttura sorgerà nell’area dove si trovava il vecchio complesso “Pam Pam”. Sono previsti circa ottanta nuovi posti di lavoro legati alla gestione e al funzionamento della struttura. La realizzazione di questo progetto coinvolge le autorità locali e le imprese edili della zona.

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