Trappeto sul lungomare della Cimmarita sorgerà un nuovo resort 5 stelle | previsti 80 posti di lavoro
A Trappeto, sul lungomare della Ciammarita, si sta pianificando la costruzione di un nuovo resort di categoria cinque stelle. La struttura sorgerà nell’area dove si trovava il vecchio complesso “Pam Pam”. Sono previsti circa ottanta nuovi posti di lavoro legati alla gestione e al funzionamento della struttura. La realizzazione di questo progetto coinvolge le autorità locali e le imprese edili della zona.
Sul lungomare della Ciammarita sorgerà una struttura ricettiva di alto livello, nell’area dell’ex complesso “Pam Pam”. Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all’atto urbanistico che apre la strada all'investimento da parte di un gruppo di imprenditori. Un progetto architettonico.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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