Assalto al bancomat nella notte nel Salento ma il colpo fallisce

Nella notte, a Lequile nel Salento, un tentativo di assalto allo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo è andato a vuoto. Ignoti hanno tentato di svuotare l'ATM, ma il colpo non è riuscito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi. Nessuno è rimasto ferito durante l'evento. La situazione è sotto controllo.

Assalto fallito allo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo a Lequile (Lecce). Ignoti hanno preso di mira l’istituto di credito con l'obiettivo di svuotare l'Atm di banconote. A differenza di altri episodi analoghi registrati nel Salento, i malviventi hanno agito senza l'ausilio di cariche esplosive. Secondo le prime ricostruzioni, la banda avrebbe tentato l'irruzione utilizzando arnesi da scasso per forzare la struttura esterna dell'apparecchio. Nonostante i danni arrecati alla postazione, i ladri non sono riusciti ad accedere alla cassaforte e sono stati costretti ad abbandonare il luogo senza prelevare il denaro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto al bancomat nella notte nel Salento, ma il colpo fallisce Articoli correlati Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomatI malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello della Banca Popolare Pugliese di Uggiano La Chiesa, in via Verdi, usando la tecnica della... Assalto con la “marmotta” al The Space: esplode il bancomat, ma il colpo fallisceUn commando di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena, situato nei pressi del cinema multisala di Surbo. Tutto quello che riguarda Assalto al bancomat nella notte nel... Temi più discussi: Assaltato bancomat a Pietramontecorvino: banditi fanno saltare in aria lo sportello della Credem - FoggiaToday; Assalto al bancomat a Pietramontecorvino: undicesimo caso nel Foggiano da inizio anno FOTO/VIDEO; Esplosione a Valmontone: banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottino; Assalto al bancomat nella notte: colpo alla Bcc di Concorezzo. Valmontone, banca fatta esplodere nella notte: assalto al bancomat sulla Casilina, caccia ai rapinatori. Le immaginiValmontone, assalto nella notte al bancomat della Banca Popolare del Lazio in via Casilina: esplosione, danni alla filiale e indagini in corso ... ilquotidianodellazio.it Valmontone, assalto al bancomat nella notte: esplosione alla Banca Popolare del LazioNotte di grande paura a Valmontone, dove una banda specializzata nei colpi con cariche esplosive ai bancomat ha preso di mira lo sportello automatico ... castellinotizie.it Dieci colpi sparati con un fucile d'assalto. #Rihanna era all’interno dell’abitazione al momento dell’attacco ma non è rimasta ferita. x.com Nuovo assalto alla vetta per i ragazzi di mister Moschella, impegnati nella 23ª giornata del campionato U17 Élite. Al Sorbello Stadium arriva il , con i bianconeri determinati a tornare subito alla vittoria dopo l’ulti - facebook.com facebook